"Abbiamo stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando quest'emergenza". Queste le parole di Giuseppe Conte in conferenza stampa sull’emergenza coronavirus. Lo stesso premier aggiunge: "Sono misure straordinarie e urgenti". Insieme al capo del governo c’è il ministro Gualtieri: "Sono risorse significative e ci consentono di fare fronte alle esigenze immediate" dell'emergenza (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).

Conte: "Aperti a suggerimenti delle opposizioni"

Durante il suo discorso, il premier ha poi sottolineato come si sia "premurato di distribuire a tutti i ministri una cartellina con le proposte che ci sono pervenute in questi giorni dalle forze di opposizioni. Tutti i ministri hanno avuto le proposte di Fi, della Lega e di Fratelli d'Italia" per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Conte ha poi aggiunto di avere invitato i ministri "a leggerle e trarre qualche buon suggerimento dalle opposizioni" (LE COSE DA SAPERE - LA DIFFUSIONE IN UNA MAPPA - I NUMERI DELLA PROTEZIONE CIVILE).

Gualteri: "Nuovo decreto non esaurisce interventi necessari"

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri ha poi ricordato che il nuovo decreto "non esaurisce gli interventi necessari: il governo è al lavoro per accelerare lo sblocco degli investimenti e il sostegno alla crescita". Nel prossimo decreto sul coronavirus ci saranno anche "misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario". Inoltre, afferma il ministro, sono pronte "risorse per il Servizio sanitario nazionale, la protezione civile e le forze dell'ordine, misure che ci consentiranno di sostenere i redditi e salvaguardare l'occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali" perché "nessuno deve perdere lavoro per coronavirus".