Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 19 febbraio, ha aperto a 133 punti base, stabile rispetto ai 134 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,93% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,51% a 25.358 punti. Apertura in rialzo anche per le principali borse europee. Parigi segna un progresso dello 0,48% a 6.086 punti, Francoforte dello 0,51% % a 13.751 punti e Londra dello 0,6% % a 7.426 punti.

L'andamento del 18 febbraio

Martedì 18 febbraio, dopo un avvio stabile a 130 punti base, lo spread è salito in giornata a 132 e ha poi chiuso in leggero rialzo a 134. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato allo 0,93%. Piazza Affari ha terminato la seduta in positivo: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,41% a 25.223 punti, riaggiornando i massimi da ottobre 2008. Hanno concluso in rosso invece le altre principali Borse europee. La peggiore è stata Francoforte (-0,75%) a 13.681, seguita da Londra (-0,69%) a 7.382 punti, Parigi (-0,48%) a 6.056 punti e Madrid (-0,16%) a 10.005 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).