Apertura in stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 22 gennaio, all'avvio ha segnato 161,3 punti base, poco mosso rispetto ai 161,9 della chiusura di martedì 21. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,36% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 21 gennaio

Martedì 21 gennaio, lo spread tra Btp e Bund - dopo un'apertura a 157 punti base - ha chiuso in rialzo a 161,9, con il rendimento del titolo decennale italiano che si è attestato all'1,36%. Termine di seduta in rosso per la Borsa di Milano (-0,6%), in linea con le altre Piazze europee e con l'andamento di Wall Street, con i timori per il contagio di un virus in Cina proprio nel periodo turistico del Capodanno cinese (COSA SAPPIAMO SUL VIRUS): il Ftse Mib ha perso lo 0,66% a 23.845 punti. In calo Londra (-0,5%) a 7.610 punti, Parigi (-0,5%) a 6.045 punti e Madrid (-0,5%) a 9.604 punti. Ha resistito Francoforte, rimasta sulla parità (+0,01%) a 13.550 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).