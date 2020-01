Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 21 gennaio, all'avvio ha segnato 157 punti base, come nella chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,37% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,6% a 23.858 punti. Anche le altre Borse europee aprono in calo in scia con i listini asiatici azzoppati dagli eventuali rischi del corona virus in Cina. Gli investitori guardano con grande interesse alle indicazioni che arriveranno dal Forum di Davos e dalla riunione dell'Ecofin. In rosso Londra (-0,8%), Parigi (-0,73%), Francoforte e Madrid (-0,68%).

L’andamento del 20 gennaio

Lunedì 20 gennaio, lo spread aveva chiuso in lieve calo a 157 punti base, dai 159 del venerdì precedente e con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,34%. Piazza Affari ha chiuso in flessione: il Ftse Mib ha ceduto lo 0,57% a 24.002 punti. Le altre Borse europee, invece, hanno concluso la prima seduta della settimana a due velocità. Londra ha ceduto lo 0,30% con il Ftse 100 a 7.651 punti, mentre Parigi ha lasciato lo 0,36% con il Cac 40 a 6.078 punti. Controcorrente Francoforte: ha guadagnato lo 0,15% con il Dax a 13.546 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).