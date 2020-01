Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 16 gennaio, all'avvio ha segnato 159,7 punti base, contro i 160 della chiusura di mercoledì 15 gennaio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,39% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre in rialzo dello 0,41% con il Ftse Mib a 23.861 punti. Le altre Borse europee sono in prevalenza positive, all'indomani della firma della prima fase dell'accordo commerciale fra Cina e Stati Uniti. Parigi guadagna lo 0,12% con il Cac 40 a 6.039 punti. Francoforte sale dello 0,23% con il Dax a 13.463 punti. Londra controcorrente: registra un -0,11% con il Ftse 100 a 7.634 punti.

L'andamento del 15 gennaio

Mercoledì 15 gennaio lo spread ha chiuso in leggero rialzo a 160 punti base, contro i 155 dell'apertura e i 157 della chiusura di martedì 14. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,4%. Chiusura in calo per la Borsa di Milano: il Ftse Mib ha ceduto lo 0,69% a 23.763 punti. Deboli al termine della seduta anche le altre Borse europee: in rosso Madrid (-0,24%), Francoforte (-0,18%) e Parigi (-0,14%). In controtendenza Londra (+0,27%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 16 gennaio 2020 ore 09:20