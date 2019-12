"Il bonus cultura per i diciottenni è stato confermato" riconoscendo "300 euro di beneficio individuale". È quanto precisa il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera elencando gli interventi contenuti nella manovra per il 2020: approvato al Senato, il ddl è passato ora a Montecitorio per la seconda lettura. Per il bonus la legge di Bilancio stanzia per il 2020 160 milioni, 80 in meno rispetto a quelli stanziati per il 2019. Finora la card cultura per i diciottenni era di 500 euro. Secondo Gualtieri, la manovra "riduce la pressione fiscale" e "consente al Paese di voltare pagina e imboccare il sentiero virtuoso della crescita e della coesione sociale". (TUTTE LE MISURE)

"Considerevole calo delle tasse, meno 7 miliardi"

La manovra, riferisce il ministro, "riduce la pressione fiscale rispetto agli andamenti tendenziali ma anche rispetto al risultato dello scorso anno, al netto misure contrasto evasione, degli interventi sui versamenti Isa e anche al netto dell'aumento dell'Iva". Si registra un calo di "7,1 miliardi della pressione fiscale anche rispetto all'anno precedente". Risultati “significativi" - sostiene il titolare di via XX settembre - visti anche "i tempi strettissimi" nei quali ha potuto agire l’esecutivo. "L'impatto complessivo della manovra, rispetto al tendenziale, è un effetto espansivo di 16,2 miliardi nel 2020, di 12,5 miliardi nel 2021 e di 10,4 miliardi nel 2022”.

L’annuncio: "Nel 2020 riforma complessiva dell’Irpef"

Nel 2020 il governo lavorerà a una "riforma complessiva del'irpef, per disegnare un fisco equo e trasparente”, annuncia poi Gualtieri, ricordando che con la manovra "abbiamo deciso che sarebbe stato importante avviare la riduzione della tassazione sul lavoro dipendente. È un impegno da 3 miliardi nel 2020 e da raddoppiare nel 2021”. Per il ministro, ”la previsione di crescita del Pil contenuta nel Nadef appare ampiamente raggiungibile"."Guardando all'economia italiana - aggiunge - si registrano alcuni primi segnali incoraggianti”. Mentre misure come la plastic tax o quelle per le auto aziendali "hanno assunto una certa centralità nel dibattito a dispetto del loro impatto finanziario" non particolarmente incisivo.