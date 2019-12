Manovra 2020, passata la fiducia al Senato, applausi in Aula

Con 166 sì e 128 no - quindi con la maggioranza assoluta - il Senato ha dato il via libera alla fiducia sulla manovra 2020. Al momento della proclamazione del voto, la maggioranza in Aula ha applaudito. Gianluigi Paragone del M5s, come annunciato, ha votato no, mentre quattro senatori pentastellati - Cataldo Mininno, Lello Ciampolillo, Primo Di Nicola e Mario Michele Giarrusso - non hanno partecipato al voto. Il ddl di bilancio passa ora alla Camera per la seconda lettura.

Il cdm

Poco dopo in Senato è cominciato il Consiglio dei ministri sulla nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Presente alla riunione anche il premier Giuseppe Conte. La riunione è stata breve, dopo pochi minuti è arrivato il via libera alla nota.

Lo stralcio degli emendamenti

In mattinata la presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Casellati aveva comunicato all'Aula il giudizio di inammissibilità delle norme sulla cannabis light, la tobin tax e lo slittamento da luglio 2020 al primo gennaio 2022 della fine del mercato tutelato per l'energia. Ne era seguita un'accesa discussione in Aula, con accuse alla Presidente.