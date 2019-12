Crisi Banca Popolare di Bari, Conte: "Non tuteleremo nessun banchiere"

"Non tuteleremo nessun banchiere", con queste parole il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto a una domanda sulla crisi della Popolare di Bari durante la conferenza stampa sui primi 100 giorni di governo sul tema Sanità. Il premier si è scusato con i cittadini per essere stato omissivo finora "per non creare allarme con i mercati aperti e per il segreto d'ufficio" e ha annunciato un intervento "attraverso uno strumento nella pancia di Invitalia, Mediocredito Centrale".

La Banca del Sud

Conte ha ammesso di essere "stato avvertito della procedura di Bankitalia per il commissariamento della Popolare di Bari" e ha spiegato che l'esecutivo intende assicurare "a Mediocredito centrale le necessarie risorse per poi, con un fondo interbancario, intervenire per rilanciare la Pop Bari". "Avremo una sorta di Banca del Sud - ha affermato il premier - degli investimenti a partecipazione pubblica".

Consiglio dei ministri a breve

Il presidente del Consiglio ha chiarito che durante l'incontro del 13 dicembre "abbiamo fissato gli obiettivi che vogliamo conseguire in tempi rapidi, secondo un disegno di politica coerente che avevamo in parte già impostato" e ha annunciato che a breve ci sarà una convocazione del Consiglio dei ministri.

Massima tutela dei risparmiatori

"Non resteremo mai indifferenti rispetto a una situazione critica di una banca, perché dietro ci sono 70mila azionisti e tanti correntisti. C'è la massima tutela dei risparmiatori”, ha rassicurato Conte aggiungendo che la vicenda è l'occasione per "approfittare per potenziare il sistema creditizio del sud e per il rilanciare la Popolare di Bari”. Il presidente del Consiglio ha anche chiarito che all’interno della maggiornaza non c’è tensione ma “obiettivi condivisi” e che l’esecutivo sollecita "azioni di responsabilità. Non possiamo permetterci che queste situazioni si concludano senza nomi e cognomi”.

Teresa Bellanova: “No a voto a scatola chiusa"

Intanto il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, di Italia Viva, ha fatto sapere che il partito è disponibile "a sostenere i risparmiatori" ma che "la procedura che viene immaginata per Bari, tuttavia, è per larghi tratti inedita. E dovendo impiegare un miliardo del contribuente appena qualche ora dopo l'assicurazione del premier che negava ogni ipotesi di interventi, ci pare giusto capire meglio di che cosa stiamo parlando. Votare a scatola chiusa un decreto così importante è ingiusto e pericoloso".

Salvini: "Mettiamoci attorno a un tavolo"

Il leader della Lega, dal No Tax Day a Milano, ha invece invitato gli esponenti politici a riunirsi attorno a un tavolo con un comitato di salvezza nazionale "se vogliamo salvare l'Italia". "Se salta la popolare Bari, salta la Puglia e salta l'Italia - ha detto Matteo Salvini - stiamo vivendo un momento drammatico, non penso sia più il momento delle polemiche".