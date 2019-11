Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 22 novembre, all'avvio ha segnato 153,2 punti base, contro i 150 della chiusura di giovedì 21. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,2% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta positivo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib avanza dello 0,2% a 23.325 punti. Le Borse europee aprono piatte: sullo sfondo si guarda alle trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Invariate Francoforte (+0,06%), Parigi (+0,07%) e Londra (+0,04%), mentre segna un lieve rialzo Madrid (+0,27%).

L'andamento del 21 novembre

Il 21 novembre, lo spread aveva chiuso in calo a 150 punti base, contro i 155 dell'apertura e con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,17%. Dopo un avvio di seduta negativo (Ftse Mib -0,67% a 23.194 punti), Piazza Affari ha chiuso ancora in rosso: il Ftse Mib ha perso lo 0,31% a 23.279 punti. Pesa il segno meno su Fca dopo le accuse di Gm: -3,7%. Chiusura in negativo anche per le altre principali Borse europee, sulla scia delle nuove tensioni Usa-Cina dopo che il Congresso americano ha appoggiato le proteste a Hong Kong. La peggiore è stata Londra (-0,3%) a 7.238 punti, seguita da Parigi (-0,2%) a 5.881 punti, Francoforte (-0,16%) a 13.137 punti e Madrid (-0,08%) a 9.218 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 22 novembre 2019 ore 09:20