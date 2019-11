Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 21 novembre, all'avvio ha segnato 155 punti base, contro i 154,8 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,19%% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in calo dello 0,67% a 23.194 punti. Pesa il segno meno su Fca dopo le accuse di Gm. Apertura negativa anche per le altre Borse europee, con gli investitori che temono che le tensioni tra Stati Uniti e Cina su Hong Kong possano far ritardare un'intesa sui dazi. A Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,68% a 7.213 punti, a Francoforte il Dax arretra dello 0,57% a 13.083 punti. Analogo andamento si registra a Parigi, dove il Cac 40 scende a 5.860 punti.

L’andamento del 20 novembre

Il 20 novembre, lo spread aveva chiuso in calo a 154,8 punti base contro i 159 dell'apertura e con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,19%. La Borsa di Milano ha concluso in rialzo: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,10% a 23.351 punti. Termine di seduta in calo invece per le altre principali Borse europee, in attesa delle mosse di Donald Trump sulle trattative con la Cina per il commercio internazionale. Tra i listini del Vecchio continente, Londra (-0,84%) è la peggiore. In calo anche Francoforte (-0,48%), Madrid (-0,37%) e Parigi (-0,25%).(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).