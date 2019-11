Manovra, oggi il via libera dell’Ue. L’esecutivo difende le misure

È atteso per oggi il via libera Ue alla manovra economica dell’Italia: non sono previste richieste di correzioni dei conti né rinvii a nuovi giudizi. L’ok di Bruxelles è stato annunciato già la settimana scorsa da Pierre Moscovici, commissario agli Affari economici dell’Ue. La maggioranza resta comunque impegnata nella difesa delle misure contestate dall’opposizione e sulle nuove polemiche sul Mes.

L’esecutivo difende la manovra

Il premier Giuseppe Conte intanto ha rivendicato l’efficacia della legge di bilancio, definendola come “il più grande taglio di tasse degli ultimi tempi”. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha aggiunto: “Noi le imposte le riduciamo sul serio”. Anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti, professa ottimismo, nonostante i 2000 emendamenti presentati dalla maggioranza. "Sono ottimista e fiducioso che si apra una fase di sintesi per arrivare a un punto di equilibrio" in maggioranza "che non stravolge ma rafforza la manovra”.

Il via libera dell’Ue

Intanto l’esecutivo incassa la “fiducia” dellUe. La formula della promozione di Bruxelles sarà quella di rito, che sottolinea un rischio di deviazione significativa dagli impegni per il 2020, definisce la bozza sostanzialmente rispettosa delle regole. Il faro della Ue resterà comunque acceso, perché il debito italiano continua a crescere. E qualora il Parlamento dovesse stravolgere le misure inviate a Bruxelles, la Ue avrà modo di valutare e poi trarre le sue conclusioni la prossima primavera.