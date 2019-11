Con la manovra economica "abbiamo evitato un aumento di tasse per 23 miliardi, circa 540 euro l'anno di Iva risparmiati, che non peseranno sulle spalle delle famiglie italiane". E, "con il taglio del cuneo fiscale, abbiamo ridotto 3 miliardi di tasse sul lavoro". Lo scrive in un lungo intervento pubblicato sulla propria pagina Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

I pilastri della manovra

Il premier elenca una serie di provvedimenti di cui rivendica il merito del governo da lui diretto: "aiutiamo le giovani coppie che vogliono avere un bambino intervendo sul bonus bebè e sugli asili nido", "combattiamo l'evasione fiscale", "cancelliamo il superticket da 10 euro su esami e visite specialistiche", "meno tasse e più incentivi per le imprese innovative".

"Giù le tasse come quella sulle auto aziendali"

La conclusione è una: "realizziamo il più grande taglio di tasse degli ultimi tempi rispetto allo scenario a politiche invariate, in un quadro di finanza pubblica complicato". Per Conte "chi dice il contrario o è un bugiardo o è in malafede". Ma il presidente del Consiglio si impegna a migliorare ulteriormente la manovra lavorando con i gruppi parlamentari, "a partire da una maggiore riduzione delle tasse come quella sulle auto aziendali".