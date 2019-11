Salvini: "Su Ilva si sta dimostrando la pericolosità del Governo"

"Questo e' un governo 'scherzi a parte'. Su Ilva si sta dimostrando la pericolosita' di questo governo, il segnale che abbiamo dato alle imprese nel mondo e' devastante: in Italia e' meglio non venire perche' cambiano le carte in tavola". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, conservando con i giornalisti a margine della visita allo zuccherificio CoproB, a Minerbio (Bologna) prima tappa di un mini tour in aziende emiliane. "Al governo - ha detto Salvini - o abbiamo dei cretini o abbiamo degli incapaci e in entrambi i casi non e' una buona notizia. Ammesso e non concesso che l'azienda avesse gia' idea di chiudere, se uno cambia le carte in tavola e poi toglie lo scudo, gli da' la scusa per scappare. E' surreale che Conte vada a incontrare gli operai dicendo 'non so come uscirne, non ho idea di cosa fare'".