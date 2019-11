Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 6 novembre, il differenziale ha segnato all'avvio 134 punti base, gli stessi della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,04% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta positivo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,04% a 23.372 punti. Apertura piatta per le altre principali Borse europee: Parigi +0,01% a 5.847 punti, Francoforte +0,02% a 13.150 punti, Londra -0,16% a 7.374 punti.

L'andamento del 5 novembre

Dopo un'apertura a 133 punti base, il 5 novembre lo spread aveva chiuso in leggero rialzio, a quota 134, sullo stesso livello della chiusura del giorno precedente e con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,02%. Chiusura in rialzo per Piazza Affari: il Ftse Mib aveva guadagnato lo 0,23% a 23.364 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).. In positivo anche le altre principali Borse europee, con Parigi a detenere la maglia rosa (+0,39%) a 5.846 punti, seguita da Londra (+0,25%) a 7.388 punti. Piatta invece Francoforte (+0,09%) a 13.148 punti, così come Madrid (-0,09%) a 9.407 punti.