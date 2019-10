Apertura stabile, martedì 8 ottobre, per lo spread tra Btp e Bund (COS'È). Il differenziale all'avvio ha segnato 142 punti base, stesso livello su cui aveva chiuso ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,86% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in rialzo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib tocca +0,14% a quota 21.681 punti. Quasi piatte le altre principali Borse europee: Francoforte è invariata, Parigi +0,08%, Londra +0,14%.

L’andamento del 7 ottobre

Lunedì 7 ottobre, lo spread aveva aperto a 141,5 punti base, per poi chiudere a 142, sullo stesso livello di venerdì 4 ottobre e con il rendimento del titolo decennale italiano allo 0,85%. Chiusura in rialzo per Piazza Affari: il Ftse Mib aveva segnato un +0,85% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Anche le altre Borse europee avevano chiuso in positivo: Francoforte +0,7%, Parigi +0,61%, Londra +0,59%.