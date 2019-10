Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 7 ottobre, ha aperto a 151 punti base, in netto rialzo rispetto ai 142 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,92% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 4 ottobre



Venerdì 4 ottobre, il differenziale ha chiuso stabile a 142, con il rendimento del titolo decennale italiano allo 0,82%. In mattinata aveva aperto a a 141 punti base e nel corso della giornata era sceso fino a 139. Chiusura di settimana in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,75% a 21.470 punti. Termine di seduta positivo anche per le altre principali Borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,91% a 5.488 punti, Francoforte lo 0,72% a 12.011 punti mentre Londra l'1,1% a 7.155 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)