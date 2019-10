"L'Italia ha appena chiesto alla Commissione Europea di presentare una direttiva su una tassazione minima effettiva". Così Roberto Gualtieri, in audizione davanti alla Commissione Finanze di Senato e Camera, è tornato sul tema della Web Tax (COSA È) per le multinazionali, in particolare per i colossi del web che spostano profitti verso giurisdizioni favorevoli. Il ministro dell’Economia ha poi aggiunto: "Siamo molto vicino chiudere un accordo di cooperazione rafforzata a livello europeo per una tassa sulle transazioni finanziarie che si configura come sostanziale conferma del modello già in vigore" in Italia.

"Digital Tax? Nessuna nuova tassa per l’Italia"

Gualteri ha poi parlato delle iniziative del governo relative alla Digital Tax (COSA È), la tassa sulle transazioni finanziarie, al livello minimo di tassazione effettiva delle multinazionali: "Non stiamo parlando di nuove tasse per l'Italia ma al contrario di estensione a livello europeo di misure già esistenti nel nostro ordinamento, per da un lato ridurre la concorrenza sleale e dall'altro rafforzare l'efficacia". Sulle piccole e medie imprese in Italia invece conferma: "Finanzieremo il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con oltre due miliardi nel triennio"

"Più contrasto alle evasioni e alle frodi"

Durante il suo intervento, Gualtieri ha poi sottolineato: "Mi tocca ogni giorno smentire fake news, oggi quella sul 'daspo' per i commercialisti: non esiste". Il ministro ha poi aggiunto che anche sulle "manette agli evasori, non sono allo studio misure di questo tipo. Ci sarà più contrasto alle evasioni e frodi con le tecnologie esistenti".

"Accorpamento Imu-Tasi? Non posso anticipare"

Successivamente, sull'ipotesi di un accorpamento dell'Imu e della Tasi, Gualtieri risponde: "Non posso e non voglio anticipare. Non intendo dare una risposta precisa perché c'è una discussione in corso, quando ci sarà una via maestra lo indicheremo".