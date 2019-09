Roberto Gualtieri, chi è il nuovo Ministro dell’Economia

Dopo 8 anni un politico torna sulla poltrona del Mef. Europeista convinto, professore universitario, il dem Roberto Gualtieri è in Ministro dell’Economia del secondo governo guidato da Giuseppe Conte. (TUTTI I MINISTRI DEL CONTE-BIS)

La carriera universitaria

Romano del quartiere Monteverde, classe 1966, Gualtieri si è laureato in lettere con 110 e lode e ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze Storiche, tesi su Commercio estero e sviluppo. Storico legato all'Istituto Gramsci, è autore di diverse pubblicazioni, tra cui una sulle Istituzioni europee curata con Giulio Amato. Professore associato in Storia contemporanea all'Università La Sapienza, è anche editorialista e collaboratore di diversi quotidiani e riviste.

Il percorso politico

Gualtieri è stato iscritto alla Fgci, l'organizzazione dei giovani comunisti del Pci, e ha militato per anni nei Democratici di Sinistra: ha fatto parte prima della segreteria di Roma e poi del consiglio nazionale, prima di contribuire a redarre il Manifesto per il Partito democratico e di entrare nella direzione del Partito nel 2008. Ex dalemiano, era nei 'giovani turchi', la corrente Pd guidata da Matteo Orfini. Nel 2009 è stato eletto eurodeputato, sempre in quota Pd, ed è stato membro del team negoziale del Parlamento europeo per la creazione del Servizio Europeo per l'Azione esterna e per il Fiscal Compact. Inoltre, ha preso parte tra il 2012 e il 2013 al gruppo di lavoro presieduto da Herman Van Rompuy per la riforma dell'Unione Economica e Monetaria. Tra gli eurodeputati più influenti, è stato per due volte presidente della commissione per i Problemi economici e monetari del Parlamento europeo, riconfermato in questa legislatura. È membro del gruppo direttivo sulla Brexit nonché sherpa per le negoziazioni con la Gran Bretagna.

Il primo politico al Mef dal 2011

Prima di Gualtieri, l'ultimo uomo di partito a occupare il posto di Ministro dell’Economia è stato Giulio Tremonti nel quarto governo Berlusconi (2008-2011). Successivamente a varcare il portone di Via XX Settembre sono stati solo tecnici: Mario Monti, Vittorio Grilli, Fabrizio Saccomanni, Pier Carlo Padoan (che ora è deputato del Pd ma è arrivato al Mef dall'Ocse) e Giovanni Tria. Volgendo lo sguardo ancora piu' indietro, ancora una sfilza di tecnici e bisogna risalire alla Prima Repubblica per trovare un politico “puro” alla guida dei conti dello Stato, addirittura al governo De Mita del 1988-89 quando Giuliano Amato ricoprì la carica di ministro del Tesoro accanto a Emilio Colombo alle Finanze e Amintore Fanfani al Bilancio.