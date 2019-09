Una nuova rottamazione per le vecchie auto arriva già da quest'anno: per chi la sceglierà è previsto un buono del valore di 1500 euro da spendere in abbonamenti per i mezzi pubblici e servizi di car sharing o comunque di sharing mobility. Lo prevede il decreto Clima, di cui l'Ansa anticipa la bozza, nel giorno delle manifestazioni per l'ambiente del movimento "Fridays for future".

Riservato ai Comuni sotto procedura

Potranno accedere alla nuova rottamazione tutti i modelli fino all’Euro 4. La misura sarebbe spuntata nella bozza del decreto Clima, che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri il prossimo 3 ottobre. Il buono, previsto inizialmente di 2mila euro, + stato ridotto, ma in arrivo ci sono già 5 milioni stanziati per l’anno in corso. La norma avrà una durata di tre anni e verrà finanziata con 100 milioni nel 2020 e altrettanto nel 2021. Attenzione però, la misura non sarà valida per tutti i Comuni italiani, ma esclusivamente per quelli sotto procedura d'infrazione Ue per smog.