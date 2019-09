Terna ancora numero uno al mondo per la sostenibilità

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, si conferma al primo posto mondiale nel settore Electric Utilities per le performance di sostenibilità. Questo - si legge in una nota di Terna - il risultato della valutazione annuale condotta dall'agenzia svizzera di rating di sostenibilità RobecoSAM, che ha comunicato la permanenza di Terna nell'indice World e nel più ristretto indice Europe.

Punteggio di 90/100

La valutazione annuale condotta dall’agenzia svizzera di rating di sostenibilità RobecoSAM ha comunicato la permanenza di Terna al primo posto mondiale nel settore Electric Utilities dell'indice Dow Jones Sustainability. Terna ha conseguito un punteggio complessivo di 90/100, posizionandosi davanti a tutte le 77 aziende valutate nel settore Electric Utilities. Il primato trova conferma in 9 dei 24 criteri di valutazione applicabili all’azienda: Terna è prima nei criteri economici Materiality, Code of business conduct, Innovation management e Privacy protection (nuovo criterio inserito quest’anno), nei criteri ambientali Environmental reporting, Biodiversity, Transmission and distribution e nei criteri sociali Social reporting, Corporate citizenship and philantropy.

L'Ad Ferraris: "Per noi motivo di orgoglio"

“Sostenibilità per Terna significa declinare un green new deal in tutte le componenti che lo caratterizzano. Per questo la conferma del primato settoriale nell’indice Dow Jones Sustainability è per noi motivo di orgoglio ma anche fonte di nuovi stimoli a migliorare”. Così l'Amministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris, che poi ha aggiunto: "La sostenibilità è prima di tutto rappresentata dall’obiettivo di favorire la transizione energetica facilitando lo sviluppo delle fonti rinnovabili".