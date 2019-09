Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 13 settembre, rimbalza dopo il crollo dovuto alle misure varate dalla Bce. In apertura, il differenziale ha segnato 142 punti base, in rialzo rispetto ai 138 della chiusura di ieri (minimi da maggio 2018). Il rendimento del decennale risale a quota 0,93% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 12 settembre



Giovedì 12 settembre lo spread aveva chiuso in netto calo a 138 punti base, dopo le nuove misure di stimolo varate dalla Bce, tornando sui livelli di inizio maggio 2018. Il differenziale di rendimento aveva aperto a 152. Il tasso sul decennale del Tesoro si era attestato allo 0,86%. Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che aveva terminato le contrattazioni in progresso dello 0,88%, a 22.083 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Positive anche le altre principali Borse europee: Londra aveva chiuso in aumento dello 0,09%, Parigi dello 0,44% e Francoforte dello 0,41%.