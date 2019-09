Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 12 settembre, ha aperto a 152 punti base, in lieve calo rispetto alla chiusura a 153 di mercoledì 11 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,96% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano ha aperto in rialzo con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,42% a quota 21.983 punti. Bene anche le Borse in Europa, in attesa delle decisioni della Bce di oggi su un nuovo pacchetto di stimolo monetario. Londra cauta (+0,05%), Francoforte guadagna in avvio lo 0,31% e in linea anche Parigi (+0,3%).

L’andamento dell'11 settembre

Mercoledì 11 settembre lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 153 punti base, in calo rispetto all'apertura a 156. Il rendimento del decennale è sceso sotto l'1%, a 0,96%. Piazza Affari ha chiuso in lieve rialzo: il Ftse Mib ha segnato un +0,10% a 21.891 punti. Anche le altre Borse europee hanno concluso la seduta in positivo: Londra segna un +0,96% con il Ftse 100 a 7.338 punti. Parigi archivia con un +0,44% con il Cac 40 a 5.618 punti, mentre Francoforte registra un +0,74% a 12.359 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 12 settembre 2019 ore 09:23