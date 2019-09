Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 11 settembre, ha aperto a 156 punti base, stabile rispetto ai 157 della chiusura di martedì 10 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,01%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) Avvio di seduta positivo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib sale dello 0,57% a quota 21.994 punti. Apertura in rialzo anche per le altre Borse europee: Francoforte segna un aumento dello 0,6%, Parigi dello 0,23% e Londra alle prime battute della seduta guadagna lo 0,29 per cento.

L’andamento del 10 settembre

Martedì 10 settembre lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 157 punti base, in rialzo rispetto all'apertura a 152 e alla chiusura a 153 di lunedì 9. Il rendimento del decennale è tornato sopra l'1%, all'1,017%. Giornata tutta in negativo per Piazza Affari, che ha terminato la seduta in ribasso dello 0,55% con l'indice Ftse Mib a quota 21.869 punti, nel giorno della fiducia al Senato del governo Conte-bis. Si sono riprese invece in chiusura, dopo un inizio debole, le altre principali piazze di Borsa europee: Londra (+0,43%), Francoforte (+0,38%) e Parigi (+0,04%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 11 settembre 2019 ore 09:26