Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 2 settembre, ha aperto a 169 punti base, in lieve calo rispetto ai 170 della chiusura di venerdì 30 agosto. Il rendimento del titolo decennale italiano rimane sotto l'1%, a 0,99% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in rialzo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,32% a 21.390 punti.

L’andamento del 30 agosto



La scorsa settimana si è chiusa, venerdì 30 agosto, con lo spread tra Btp e Bund a 170 punti base, stesso valore dell'apertura ma in rialzo rispetto ai 167 punti della chiusura del giorno precedente. A pesare sono state le tensioni di giornata sulla formazione del nuovo governo M5S-Pd (GLI AGGIORNAMENTI). Il rendimento sul decennale del Tesoro si è fermato allo 0,99%. L'ultima seduta della settimana in Borsa ha visto Milano, sempre per le tensioni politiche, cedere lo 0,63% con il Ftse Mib a 21.263 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura in rialzo, invece, per le altre principali Borse europee: Parigi ha guadagnato lo 0,56% a 5.480 punti, Francoforte lo 0,85% a 11.939 punti e Londra lo 0,32% a 7.207 punti.

Data ultima modifica 02 settembre 2019 ore 09:15