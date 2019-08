Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 13 agosto, ha aperto a 229 punti base, in linea rispetto alla chiusura di lunedì 12 agosto. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,68%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apre in calo Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo 0,4% a 20.181 punti.

L’andamento del 12 agosto

Lunedì 12 agosto, lo spread aveva aperto a 233 punti, in calo rispetto alla chiusura a 238 di venerdì 9 agosto. Successivamente, ha continuato a calare e ha chiuso la giornata a 229 punti. Ieri, termine di seduta in negativo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,30% a 20.263 punti. Anche i mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso in lieve calo: Londra ha concluso in ribasso dello 0,37%, Parigi dello 0,33% con Francoforte limata dello 0,12%.

