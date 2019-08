Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 12 agosto, ha aperto a 233 punti base, in calo rispetto ai 238 della chiusura di venerdì 9 agosto. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,77% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,6% a 20.445 punti. Apertura in rialzo anche per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,65% a 5.362 punti, Francoforte lo 0,92% a 11.801 punti e Londra lo 0,54% a 7.293 punti.

L’andamento del 9 agosto

Venerdì 9 agosto, lo spread aveva aperto a 232 punti base, già in forte rialzo rispetto ai 209 della chiusura di giovedì. Poco dopo, il differenziale aveva rallentato e si era riportato sotto la soglia dei 230 punti base. Poi, però, era tornato a salire, toccando alle 17 toccata quota 240, prima della chiusura in lieve calo a 238, con il rendimento del decennale italiano pari all'1,80% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari aveva chiuso male la giornata, con l’indice Ftse Mib a -2,48%. Giù anche le altre principali Borse europee: Madrid e Francoforte (-1,2%), Parigi (-1%) e Londra (-0,4%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

