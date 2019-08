Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 9 agosto, ha aperto a 232 punti base, in forte rialzo rispetto ai 209 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,731% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Pesa la crisi di governo.

L’andamento dell'8 agosto

Ieri, giovedì 8 agosto, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso a 209 punti base. Durante la giornata era volato oltre quota 210, spinto da una potenziale crisi di governo. A pesare sul differenziale, anche l'attesa per la decisione dell'agenzia di rating Fitch che oggi dovrebbe rivedere il suo rating sovrano sull'Italia. Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,47% a 20.841 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente hanno concluso la seduta tutti ampiamente in rialzo: Londra ha chiuso in aumento dell'1,2%, mentre Francoforte è salita dell'1,6% finale e Parigi del 2,3%.