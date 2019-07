Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 4 luglio, ha aperto a 196 punti base, il lieve calo rispetto ai 197 della chiusura di ieri e restando ai minimi da ottobre 2016. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,57%% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta positivo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che segna un rialzo dello 0,23% a 21.956 punti.

L’andamento del 3 luglio

Il 3 luglio lo spread Btp-Bund ha chiuso in forte calo, a 197 punti base. Forte ribasso anche per il rendimento del decennale italiano, mai così giù dall'ottobre 2016, a 1,58%. A influire sull'andamento, anche la decisione della Commissione Europea di non portare avanti la procedura d'infrazione per eccesso di deficit nei confronti dell'Italia. Chiusura in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha guadagnato il 2,4% a 21.905 punti, la migliore in assoluto in Europa (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Giornata positiva anche per le altre principali Borse del Vecchio continente con Londra che ha fatto registrare un +0,66%, Parigi +0,75%, Francoforte +0,71% e Madrid, la migliore dopo Milano, a +1,22%.

