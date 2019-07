Spread oggi in Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 1 luglio, ha aperto a 239 punti base, in calo rispetto ai 243 della chiusura di venerdì 28 giugno. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,07% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in rialzo e brinda alla tregua tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Il primo indice Ftse Mib avanza dell'1,08% a 21.463 punti. Anche le Borse europee aprono bene. In positivo Francoforte (+1,75%), Londra (+1,04%), Madrid (+0,99%) e Parigi (+0,82%).

L’andamento del 28 giugno

Venerdì 28 giugno, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso a 243 punti base, in rialzo rispetto all'apertura a 241, ma in calo rispetto alla chiusura a 245 di giovedì 27 giugno. La Borsa di Milano ha chiuso in positivo: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,59%, a 21.234 punti. Anche le altre Borse europee hanno chiuso in rialzo, con i mercati che hanno scommesso sul possibile accordo tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. In positivo Francoforte (+1,04%), Parigi (+0,83%), Madrid (+0,56%) e Londra (+0,31%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

