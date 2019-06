L'Eurogruppo “ha ascoltato le proposte della Commissione Ue sull'Italia e sostiene la richiesta di prendere le misure necessarie per rispettare le regole di bilancio”. A dirlo è il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, che dà il suo ok all’apertura della procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti del nostro Paese. Il Commissario Ue agli Affari economici Moscovici ringrazia per il sostegno e avverte: “Ora continuiamo con il lavoro preparatorio che può portare alla procedura, restando pronti a valutare ogni elemento che l'Italia può portare”. “La porta è ancora aperta, siamo in modalità di ascolto”, ha aggiunto. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria puntano invece a convincere l’Europa che gli obiettivi dell'Italia non sono troppo ambiziosi e che a fine luglio potrà vantare maggiori entrate e minori spese tali da migliorare deficit e debito. "L'azione concreta" chiesta dalla Commissione Ue "è far vedere perché noi diciamo che possiamo arrivare ad un abbassamento previsto del deficit di 0,2 punti in meno. Dovremo dargli le cifre, da dove vengono”, ha spiegato Tria rispondendo a chi gli chiedeva quale fosse l'azione concreta che Bruxelles chiede all'Italia.

Moscovici: “Vogliamo evitare procedura, ma regole vanno rispettate”

"Ringrazio Centeno per il sostegno espresso alla nostra valutazione " sull'Italia, "c'è un chiaro sostegno per la nostra analisi e il nostro approccio, ora continuiamo con il lavoro preparatorio che può portare alla procedura, restando pronti a valutare ogni elemento che l'Italia può portare”, ha spiegato Moscovici. "Accolgo con favore gli impegni di Tria e Conte, so che agiscono in buona fede e con buona volontà per un accordo, ma ci servono più dati, più impegni, fatti, e misure necessarie, perché alla fine le regole sono regole e i conti devono tornare”, ha poi aggiunto. ”È in questo spirito che dobbiamo avere scambi con le autorità italiane, in questo momento una procedura è giustificata, vogliamo evitarla, ma per farlo - ha chiosato - dobbiamo assicurare che le regole siano rispettate nel 2019 e 2020”.

Conte: “Lettera non ancora inviata”

Intanto il presidente del Consiglio Conte ha dichiarato che non è ancora stata inviata la lettera di chiarimenti da parte del governo italiano alla Commissione europea dopo gli avvertimenti sul rischio di procedura di infrazione.