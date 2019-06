Le trattative tra Fca e Renault "potrebbero riprendere nei prossimi tempi, vedremo. Non bisogna chiudere la porta, bisogna continuare a lavorare". La rassicurazione arriva dal ministro francese per i Conti Pubblici, Gérald Darmanin, intervistato da France Info. Darmanin si è detto "molto contento che ci sia un'industria un po' patriottica che faccia attenzione agli interessi francesi".

Darmanin: “Chiedere tempo è normale”

"Ciò che attendiamo dallo Stato francese - ha proseguito Darmanin - è la protezione dell'occupazione industriale in Francia. Lo Stato francese ha chiesto garanzie, se sono mancate lo deploriamo". Darmanin ha quindi sottolineato che "chiedere tempo per un matrimonio è normale. Un po' di riflessione permette senza dubbio di capire meglio la sposa". E ancora: "Se domani Fiat torna al tavolo, sono certo che attraverso la voce di Bruno Le Maire continueremo le discussioni".

La delusione di Renault

Intanto, dopo il fallimento del progetto di fusione con Fiat-Chrysler, Renault ha espresso in una nota “la propria delusione”. Il gruppo di Boulogne-Billancourt ha aggiunto: “Consideriamo questa proposta opportuna, con molti meriti industriali e di attrattività finanziaria, per la creazione di un leader mondiale dell'auto basato in Europa. Inoltre, questa offerta sottolinea l'attrattività di Renault e dell'Alleanza".

Il nodo Nissan

Secondo fonti del ministero francese dell'Economia, "l'avvenire di Renault" consiste adesso nel "rafforzamento dell'alleanza con Nissan”, senza il cui sostegno "c'era il rischio che la fusione tra Renault e Fca non avvenisse su basi solide". Ed è proprio il nodo Nissan che, secondo lo Stato francese, è al centro della rottura. “Abbiamo espresso l'auspicio che si disponesse di altri cinque giorni, fino a martedì prossimo, per solidificare e assicurare il sostegno" di Nissan all'operazione, hanno fatto sapere fonti interne. "Fca non ha voluto aspettare questo tempo ed ha dunque deciso di ritirare la sua offerta. Non c'è nessuna critica da fare a questo o a quell'altro. C'è solo un timing diverso tra un gruppo che voleva andare molto veloce e la necessità per lo Stato azionista di allineare tutte le parti in causa su basi solide". "Noi non abbiamo chiuso alcuna porta", hanno aggiunto, dicendo solo che Renault non poteva "mettere a rischio" la sua storica alleanza con Nissan per questa fusione con Fca.

La risposta a Di Maio: intervento dello Stato non c'entra nulla

Le stesse fonti hanno poi risposto alle dichiarazioni del vicepremier italiano Luigi Di Maio, secondo cui "quando la politica cerca di intervenire in procedure economiche non sempre fa bene". "La partecipazione dello Stato francese non ha nulla a che vedere" con il fallimento del progetto di fusione tra Renault e Fca, è la posizione del ministero francese. "Se il progetto non è andato in porto, è solo e unicamente per il nodo legato allo scetticismo di Nissan. Tutte le altre condizioni, incluso quelle sulla tutela degli stabilimenti e dei posti di lavoro, erano state raggiunte".