Alleanza Fca-Renault, Bloomberg: "A breve l’annuncio"

L’alleanza fra Fca e Renault potrebbe già essere annunciata lunedì 27 maggio. I rumors sull’intesa fra i due colossi automobilistici circolano già da mesi. E dopo le indiscrezioni del Financial Times, adesso sono Bloomberg e Le Figaro a rilanciare le voci sulla partnership fra le due case automobilistiche che in futuro potrebbe vedere Fiat-Chrysler accanto a Renault-Nissan-Mitsubishi.

Le nuove indiscrezioni

Per Bloomberg, il “matrimonio”, che potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore potrebbe prevedere uno scambio azionario. Il quotidiano francese Le Figaro riporta invece che il consiglio di amministrazione di Renault è convocato per le 8 di mattina di lunedì 27 maggio per discutere l’alleanza con Fca.

La trattativa descritta dal Financial Times

Da tempo nell'industria automobilistica, le case costruttrici sono alla ricerca di intese per affrontare le sfide strutturali del settore. Secondo il Financial Times per Renault, Fca sarebbe importante perché la maggior parte delle attività di Fiat-Chrysler è concentrata in Nord America, area da cui Renault è assente. Fca ha inoltre in portafoglio i marchi Alfa Romeo e Maserati, che occupano un ruolo in un segmento di mercato particolarmente redditizio e in cui Renault oggi non compete.