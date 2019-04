Apertura in calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 253 punti contro i 260,5 della chiusura di venerdì 26 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,53%. La conferma del rating sovrano italiano da parte di Standard and Poor's di venerdì sera, seppure corredata da molte critiche all'esecutivo e previsioni non brillanti per il 2019, ha portato giù il differenziale.

L'andamento di venerdì 26 aprile

Venerdì 26 aprile, dopo un'apertura in lieve rialzo a 270, lo spread Btp/Bund ha chiuso in netto calo a 260,5 punti base. Il rendimento del decennale italiano si è attestato al 2,58%. La Borsa di Milano ha aperto piatta e ha chiuso in lieve rialzo: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,08% a 21.737 punti. Chiusura in rialzo anche per Parigi (ha guadagnato lo 0,21% a 5.569 punti) e Francoforte (+0,32% a 12.321 punti). In lieve calo Londra (-0,08% a 7.428 punti). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)