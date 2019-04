Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 248 punti, stesso valore della chiusura di venerdì 12 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,54%. Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. Già dai primi scambi, l’indice Ftse Mib di Milano sale dello 0,55% al di sopra di tutti gli altri indici europei, che hanno aperto poco mossi. Parigi cede lo 0,02% a 5.501 punti, Francoforte guadagna lo 0,09% a 12.011 punti e Londra lo 0,12% a 7.445 punti.

L’andamento di venerdì 12 aprile

La settimana precedente si è chiusa con lo spread in calo a 248 punti, dopo un'apertura in netto rialzo a 252 punti - contro i 237 della chiusura di giovedì 11. Il differenziale a metà giornata aveva rallentato tornando sotto la soglia dei 250 punti base. In chiusura il rendimento del decennale italiano si è stabilizzato al 2,54%. Piazza Affari, dopo un'apertura piatta e una risalita a metà giornata, ha chiuso in rialzo con l'indice Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,8% a 21.858 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Ultima seduta della settimana positiva anche per le principali Borse europee: Parigi ha guadagnato lo 0,31% a 5.502 punti, Francoforte lo 0,54% a 11.999 punti e Londra lo 0,26% a 7.437 punti.