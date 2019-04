Apertura in netto rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È), che venerdì 12 aprile segna 252 punti contro i 237 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,51% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento di giovedì 11 aprile

Giovedì 11 aprile il differenziale ha chiuso a 237 punti, in linea con il livello della chiusura di mercoledì 10 aprile. Il Tesoro ha collocato Btp a medio e lungo termine con tassi stabili e una buona domanda. Le richieste hanno superato gli 11 miliardi di euro a fronte di un target massimo di offerta di 7,75 miliardi. Dopo un inizio negativo, le Borse europee sono migliorate leggermente restando però praticamente piatte per tutta la giornata. Seduta marginalmente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,06% a 21.684 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). I mercati azionari del Vecchio continente chiudono tutti generalmente in rialzo: Parigi ha concluso in aumento dello 0,66%, Francoforte dello 0,25% mentre Londra, frenata dalle incertezze della Brexit, ha segnato una limatura finale dello 0,05%.