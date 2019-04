Continua la grande crescita del turismo nelle città d'arte italiane che hanno chiuso in netto miglioramento anche il 2018. Si tratta di un aumento sostenuto sia degli arrivi (44,4 milioni, 600 mila in più del 2017) sia delle presenze, che passano da 110 milioni a 113,4 milioni, oltre un quarto (il 26,3%) delle presenze complessive nel nostro Paese (430 milioni nel 2018). A rappresentare la maggior parte dei visitatori sono gli stranieri che raggiungono circa il 60%. I dati, molto positivi, emergono dal Centro Studi Turistici di Firenze e Assoturismo Confesercenti in occasione del lancio della 23/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte.

Roma al top, bene anche Matera

Per quanto riguarda le singole città, Roma si conferma la meta regina del turismo italiano. Nel 2018 la Capitale ha registrato 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di pernottamenti con una crescita di 1,1 milioni sul 2017 e per una media di 2,4 notti a visitatore. Anche in questo caso sono i turisti stranieri, che contano per il 64% delle presenze, a dare un grande input alla crescita. Continua a migliorare anche Matera, capitale europea della cultura nel 2019: la città lucana ha fatto registrare un aumento boom (176%) delle presenze negli ultimi 7 anni, dovuto soprattutto alla domanda straniera (+216%).