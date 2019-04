Torna, come da tradizione a Milano, il Salone del Risparmio, il principale evento italiano dedicato al risparmio gestito. L'edizione 2019 si terrà dal 2 al 4 aprile e sarà aperta dal ministro dell’Economia Giovanni Tria. Sono attese oltre 15mila persone, 230 speaker e la presenza di 150 marchi.

Il programma del Salone

Quest'anno il tema centrale del Salone è “Sostenibile, responsabile, inclusivo. La frontiera del risparmio gestito”: al tema è dedicata la conferenza plenaria di apertura, martedì 2 aprile alle ore 10 al MiCo, il centro congressi milanese che ospita la manifestazione. Al centro del dibattito ci saranno le implicazioni del rapporto tra finanza, economia e sostenibilità, con gli interventi di Adam Jonas, managing director e leader del team di ricerca Global Auto&Shared Mobility di Morgan Stanley, e Carlo Ratti, professore del Massachusetts Institute of Technology di Boston e direttore del MIT Senseable City Lab. Dopo la conferenza inaugurale, la prima giornata sarà concentrata su risparmio sostenibile e responsabilità sociale. Il 3 aprile avrà il focus su una maggiore inclusione, mentre il risparmio consapevole sarà il macro-tema dell’ultima giornata. A chiudere la manifestazione, il 4 aprile, nella plenaria dal titolo “2030: alla conquista della sostenibilità. Quanto sono lontani e come raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, sarà uno dei massimi esperti in tema di sviluppo economico, macroeconomia e lotta alla povertà, Jeffrey Sachs, per quasi 20 anni consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, per Kofi Annan dal 2001 al 2007, per Ban Ki-Moon dal 2008 al 2016 e per Antonio Guterres dal 2017 al 2018.

Non solo risparmio gestito

Il Salone affronterà diverse sfaccettature del settore, esplorando temi solo in apparenza distanti dal risparmio gestito, come la cybersicurezza. Il 3 aprile Assogestioni organizza la conferenza “Cyber Security: sfide e opportunità per un consulente consapevole”, con Melissa Hathaway, senior advisor per la cybersecurity della Harvard Kennedy School, che in passato si è occupata di sicurezza informatica per l’amministrazione di George W. Bush e di Barack Obama. Il tema dell'inclusione sarà trattato anche a proposito dell'uguaglianza di genere. Una delle conferenze del 3 aprile si intitola “Diversità e inclusione: una sfida per il settore”: durante l'evento saranno presentati i dati che definiscono la presenza di donne e le buone pratiche per garantire parità di trattamento anche nello sviluppo di carriera. Nonostante sia un evento dedicato al risparmio, il Salone accoglierà anche ospiti "extra". Al MiCo ci saranno l’economista Carlo Cottarelli, la giornalista di Sky Ilaria D’Amico, il virologo Roberto Burioni, il subacqueo Umberto Pelizzari, l’opinionista Selvaggia Lucarelli, la presentatrice Tessa Gelisio, il commissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani, Beatrice Venezi (la più giovane direttrice d’orchestra in Italia) e Maria Beatrice Benvenuti, arbitro internazionale di rugby.

Il “Fuorisalone” del risparmio

Per la prima volta, il Salone del risparmio ha deciso di intrecciarsi con il buon cibo, grazie alla collaborazione con "Identità Golose". Sarà allestita un'intera area dedicata ai prodotti d’eccellenza, che permetterà ai visitatori di creare menù personalizzati scegliendo fra salumi, formaggi, pesce, conserve, centrifugati e birre artigianali. Per i tre giorni della manifestazione, inoltre, ci sarà un piccolo “Fuorisalone” del risparmio. I visitatori saranno accolti, nel piazzale antistante l’ingresso del MiCo, dall’aerophile "Fund A new Future", una mongolfiera decorata da Emiliano Ponzi che effettuerà decolli e atterraggi per chi volesse provare l’ebbrezza di vedere Milano dall’alto. Lo spazio che ospiterà chi salirà a bordo della mongolfiera sarà anche la cornice di un programma di quattro incontri tematici con protagonisti della cultura, che affronteranno i temi del Salone del Risparmio da una prospettiva differente.