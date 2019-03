Apertura in calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 253,6 punti contro i 256 della chiusura di giovedì 28 febbraio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,72%.

L’andamento di mercoledì 27 febbraio

Giovedì 27 febbraio, il differenziale di rendimento, dopo un'apertura a 261 in leggero calo rispetto ai 263 della chiusura di mercoledì 26, è rimasto stabile poco sopra quota 260 per tutta la mattinata, per poi chiudere a 256. Il rendimento del decennale in chiusura era pari al 2,74%. Le Borse europee, con Piazza Affari che ha recuperato azzerando le perdite, hanno chiuso in rialzo. Nonostante l'andamento negativo di Wall Street hanno guadagnato Parigi (+0,29%), Francoforte (+0,25%) e Madrid (+0,74%). Milano ha finito la giornata con il Ftse Mib in positivo: +0,78% a 20.659 punti. In calo soltanto Londra (-0,4%), con il Regno Unito alle prese con il dibattito politico per la Brexit. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).