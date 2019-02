Lo spread tra Btp e Bund (COS'È) apre a 259,4 punti base, poco mosso rispetto ai 258 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,699%. Avvio di seduta negativo invece per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,25% a 20.409 punti.



L’andamento di martedì 26 febbraio

Martedì 26 febbraio il differenziale di rendimento, dopo un'apertura in leggero rialzo a 267 punti, era sceso a metà giornata a 261 per poi chiudere in ulteriore calo a 258. Il rendimento del decennale in chiusura era pari al 2,7%. Giornata positiva per la maggior parte delle Borse europee, con una Fed "paziente" sul fronte di eventuali futuri rialzi dei tassi di interesse e con la Gran Bretagna che ipotizza uno slittamento della Brexit. Piazza Affari ha chiuso in rialzo con il Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,11% a 20.459 punti. in positivo Parigi (+0,13%), Francoforte (+0,31%) e Madrid (+0,25%). Unica eccezione Londra, che ha ceduto lo 0,4% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

