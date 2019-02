L’emigrazione dei cittadini italiani è vicina ai massimi degli ultimi 50 anni. A dirlo sono i dati del Fmi, nell'Article IV sull'Italia, in cui si sottolinea anche come oltre il 20% delle famiglie sia a rischio povertà. Per il fondo, inoltre, gli standard di vita delle generazioni più giovani si sono erosi. E il tasso di povertà del nostro Paese ’’non solo è più alto della media europea, ma è soprattutto fra le famiglie più giovani".

I timori del Fmi sull'Italia

Il Fondo monetario internazionale ha previsto che la nostra economia crescerà quest'anno dello 0,6% dopo il +1,0% del 2018. E stima per il Pil una crescita inferiore all'1% nel 2020 e fino al 2023 (+0,9% nel 2020, +0,7% nel 2021, +0,6% nel 2022 e +0,6% nel 2023). Ma il Fmi è entrato anche nel merito delle misure cavallo di battaglia del governo giallo-verde. Sul reddito di cittadinanza, il Fondo indica che la misura è un passo nella giusta direzione, ma prevede benefit "molto alti", soprattutto "al Sud dove il costo della vita è più basso": questo fa sì che rischi di essere un ''disincentivo al lavoro''. Mentre per quota 100 si parla di un rischio dell'aumento dei costi pensionistici. Il timore è che le politiche del governo lascino “l’Italia vulnerabile a una nuova perdita di fiducia del mercato anche in assenza di ulteriori shock". E in caso di un acuto stress dell'Italia, per il Fondo, l'effetto contagio potrebbe essere globale e significativo. Servono quindi riforme strutturali per aumentare la produttività e sbloccare il potenziale del Paese.

Di Maio: "Ha affamato popoli, non può criticare"

A stretto giro la replica del vicepremier Luigi Di Maio da Facebook: "Abbiamo già smentito tante voci in soli sette mesi e nel corso del 2019 smentiremo anche il Fmi. Chi ha affamato popoli per decenni, appoggiando politiche di austerità che non hanno ridotto il debito, ma hanno solo accentuato divari, non ha la credibilità per criticare una misura come il Reddito di cittadinanza".

Data ultima modifica 06 febbraio 2019 ore 18:43