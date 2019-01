Mps e le richieste della BCE: cosa sta succedendo?

Oggi vi parlo del gruppo Monte dei Paschi di Siena e di quanto sta accadendo in questi giorni. Uso un linguaggio semplice per far capire a tutti cosa sta accadendo.

Partiamo da un presupposto: la discesa in Borsa del titolo e le tensioni politiche attorno a un nuovo intervento pubblico ci dicono come l’istituto bancario attraversi ancora acque agitate.

Tutto è partito dal diktat della Banca Centrale Europea che con una lettera ha imposto alla banca due cose.

Primo, centrare gli obiettivi del piano di ristrutturazione. Secondo, sbarazzarsi con scadenze precise - sette anni - dei famosi crediti deteriorati, cioè tutti quei prestiti fatti a imprese e famiglie che non sono più in grado di restituirli. E che oggi zavorrano i bilanci.

La Bce ha inviato la stessa missiva anche alle altre banche europee e italiane che controlla, ma il Monte dei Paschi è uno degli istituti per cui il compito è più complesso, dovendo smaltire tutti i crediti avariati che possiede in sette anni, come sopra. La preoccupazione nasce proprio dalle difficoltà che il Monte Paschi potrebbe incontrare nel coprire tutte le sue perdite, che veleggiano sui 7 miliardi di euro.

La Banca, va ricordato, non è più privata. E’ stata nazionalizzata dal Tesoro col salvataggio di due anni fa. E poiché lo Stato è di gran lunga il primo azionista, sarà in prima fila quando serviranno nuovi capitali per rispondere alle richieste della BCE. Lo Stato, va ricordato, è già in forte perdita col suo investimento in Rocca Salimbeni, visto il calo del valore in Borsa dell’istituto.

Gli analisti sottolineano che nonostante i progressi fatti i problemi per le banche resta sempre gli stessi: sono spesso troppo piccole e pagano anni di gestioni poco efficienti. Ed è per questo che smaltire i 37 miliardi di crediti deteriorati che appesantiscono i loro bilanci resta in molti casi una sfida.

