Il collegio dei commissari ha dato il suo via libera all'accordo raggiunto dalla Commissione con il governo italiano sulla manovra. La Commissione ha dunque deciso di non avviare la procedura d’infrazione per deficit eccessivo legata al debito nei confronti dell'Italia. "Soluzione non ideale, ma evitata la procedura", ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. "È una vittoria del dialogo politico che la Commissione ha preferito rispetto allo scontro", ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici. Davanti al Senato ha riferito il presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Non abbiamo ceduto sui contenuti della manovra”, ma “la procedura d’infrazione andava evitata, e abbiamo lavorato con la massima determinazione per farlo”.

Conte: “Non cambiano i contenuti”

"In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi che ci hanno dato gli italiani con il voto del 4 marzo", ha detto il premier Conte davanti al Senato, sottolineando che: “Non abbiamo ceduto sui contenuti della manovra". "La commissione Ue ha espresso le proprie riserve preannunciando l'avvio di una procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo: si profilava così una prospettiva che andava evitata – ha proseguito Conte. Abbiamo lavorato con la massima determinazione per evitarla, dialogando a più riprese con presidente e componenti della commissione ma anche con capi di Stato e di governo dei Paesi al fine di mostrare il più ampio disegno riformatore e persuaderli dell’opportunità di giungere, nel reciproco interesse, a una soluzione".

"Tra le misure previste in manovra è compresa anche l'istituzione di una imposta sui diritti digitali e che superino determinate soglie", ha detto Conte confermando che verrà "mantenuto integro l'impatto" del reddito di cittadinanza e quota 100. Il premier italiano ha sottolineato inoltre che il rapporto deficit/Pil passa "dal 2,4 al 2,04% per il prossimo anno, con previsione dell'1,8% per il 2020 e dell'1,5% nel 2021". Ora "l'azione di governo può proseguire a pieno ritmo senza gli effetti pregiudizievoli che una procedura di infrazione avrebbe comportato rispetto alle prerogative nell'esercizio di politica economica per un governo che vuole realizzare il cambiamento", ha concluso Giuseppe Conte: "Non abbiamo tradito e non tradiremo la fiducia dei cittadini".

La Borsa festeggia

La notizia dell'intesa con l'Europa sulla manovra viene accolta con favore dai mercati. La Borsa di Milano apre in rialzo. Bene anche lo spread fra Btp e Bund, che segna 259 punti contro i 269 di ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del decennale scivola a al 2,84%.

I sindacati: confronto con noi o mobilitazione

"Pare che ci sia un'intesa con l'Europa, ma nessuno sa esattamente su quale manovra, quindi continuiamo ad essere critici rispetto ad una impostazione che non ha un progetto per il Paese, che non affronta il tema degli investimenti e della creazione di lavoro, che continua ad essere il nodo fondamentale dell'Italia e della sua prospettiva". Lo ha detto Susanna Camusso, a margine degli attivi unitari Cgil Cisl Uil a Napoli. "Se non ci saranno risposte, cominceremo a domandarci come reagire con la mobilitazione", annuncia Sulla stessa linea anche la segretaria della Cisl Annamaria Furlan: "Se non ci sarà confronto sui temi della manovra useremo tutti gli strumenti in nostro possesso e la mobilitazione sindacale". Anche il segretario della Uil Barbagallo interviene sul tema: "Noi facciamo i sindacalisti: prima bussiamo educatamente poi più forte ma se non risponde nessuno buttiamo giù la porta". "Non voglio minacciare - ha aggiunto- chiedo solo che si aprano i tavoli su tutto e si avvii il confronto sulla nostra piattaforma".