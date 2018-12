Apertura in leggero calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 268 punti contro i 270 della chiusura di venerdì 14 dicembre. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,94%. Avvio di seduta in parità per la Borsa di Milano, stabile a 18.901 punti. Piazza Affari è il migliore dei principali listini europei, che hanno aperto leggermente in negativo. Francoforte ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,12% a 10.852 punti, Parigi in perdita dello 0,28% a 4.840 punti e Londra in flessione dello 0,25% a 6828 punti.

L’andamento di venerdì 14 dicembre

Venerdì 14 dicembre il differenziale di rendimento ha chiuso stabile a 270 punti base, stesso valore dell'apertura, con un rendimento pari al 2,96%. Il giorno precedente, giovedì 13, lo spread aveva toccato i suoi minimi da settembre, attestandosi a fine giornata a quota 267. Per la Borsa di Milano la scorsa settimana si era chiusa invece in calo, con Piazza Affari che ha perso lo 0,72%. Deboli anche le altre piazze europee (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

