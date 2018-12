Giornata positiva per lo spread Btp/Bund (COS'È) che ha aperto in calo a 302 punti e ha chiuso a 306, in calo quindi rispetto ai 308 con cui aveva concluso la giornata di giovedì 22 novembre. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 3,40%. Giornata positiva anche per Piazza Affari che ha accelerato a metà mattina spinta dal calo del differenziale, per poi concludere la settimana in rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,60% a 18.714 punti.

L’andamento di giovedì 22 novembre

Il 22 novembre, il differenziale ha aperto a 311 punti base ed è salito fino a quota 315 in mattinata. In chiusura ha segnato 308 punti, con un valore stabile rispetto ai 309 punti del giorno precedente. Il rendimento del decennale del Tesoro è arrivato al 3,44% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Dopo un avvio in negativo Piazza Affari, la Borsa di Milano ha chiuso in calo. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,69%, a 18.603 punti. Seduta in calo anche per il resto delle Borse europee.

Data ultima modifica 23 novembre 2018 ore 20:15