Chiusura stabile per lo spread fra Btp e Bund tedeschi (COS'È). Il differenziale, dopo aver toccato quota 310 in giornata, segna 303 punti, contro i 304 della chiusura del 12 novembre. Il rendimento del decennale italiano è pari al 3,43%(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano cresce dello 0,9% a 19.226 punti, nonostante a metà giornata abbia girato in negativo (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura in rialzo per i principali mercati europei, con Francoforte che si attesta come la piazza più solida (+1,3%).

Cda Tim sfiducia l'ad Genish

Ad agitare Piazza Affari, in giornata, è stata la sfiducia da parte del Cda di Tim all'ad Amos Genish. L'azienda era partita in deciso rialzo, nonostante le prime indiscrezioni sull'uscita di Genish, ma è passata in negativo dopo la conferma della revoca di tutte le deleghe al manager. Tim, però, ha poi recuperato, riportandosi in positivo e gudagnando l'1,43% a 0,538 euro nonostante il terremoto nel cda.

L’andamento di lunedì 12 novembre

Lunedì 12 novembre il differenziale di rendimento, dopo aver aperto a 297 punti e aver toccato quota 306 durante la giornata, ha chiuso a 304 punti base con il tasso sul titolo decennale del Tesoro al 3,43%. Giornata negativa anche per le Borse: Milano ha chiuso in calo con l’indice Ftse Mib in perdita dell’1,05% a 19.055 punti. Male anche le altre piazze europee: Francoforte ha perso l'1,77% finale soprattutto sulla debolezza del settore hi-tech, mentre Parigi ha ceduto lo 0,93% e Londra lo 0,74%.

