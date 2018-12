Lo spread tra Btp e Bund (COS'È) chiude in rialzo a 304 punti, dopo un'apertura a 297 e dopo aver toccato quota 306 durante la giornata. Venerdì 9 novembre aveva chiuso a 299. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 3.43%. Giornata negativa anche per le Borse: Milano ha chiuso in calo con l’indice Ftse Mib in perdita dell’1,05% a 19.055 punti. Male anche le altre piazze europee: Francoforte ha perso l'1,77% finale soprattutto sulla debolezza del settore hi-tech, mentre Parigi ha ceduto lo 0,93% e Londra lo 0,74%.

L’andamento di venerdì 9 novembre

Venerdì 9 novembre il differenziale di rendimento, dopo aver aperto a 296 punti e sfondato in giornata quota 300, ha chiuso a 299 punti base con il tasso sul titolo decennale del Tesoro al 3,39%. Tutte le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, hanno chiuso in difficoltà per il possibile rialzo dei tassi da parte della Fed in dicembre e il calo del petrolio: il Ftse Mib ha ceduto lo 0,88% a 19.258 punti ed è stato il peggior listino d'Europa. Londra ha perso lo 0,5% e Parigi lo 0,48%. In territorio positivo solo Francoforte con un +0,02% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 12 novembre 2018 ore 18:45