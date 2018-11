Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COSA E') sopra i 290 punti contro i 289 punti base della chiusura di ieri sera, lunedì 5 novembre. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 3,339%. Aprono in crescita, invece, le principali Borse europee, compresa Piazza Affari. In avvio di seduta, l'indice Ftse Mib ha segnato un rialzo dello 0,21% a 19.320 punti.

L’andamento di lunedì 5 novembre

Ieri, in apertura di settimana, il differenziale aveva chiuso stabile a 289 punti base, lo stesso livello di venerdì scorso. Dopo l'apertura a 289 punti, lo spread era salito a 292, per poi tornare al valore iniziale, con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,32% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Piazza Affari, la peggiore tra le europee, ha chiuso in perdita la prima seduta della settimana e l'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,56% a 19.281 punti. Già l'avvio di seduta, nel giorno in cui l'Italia ha affrontato le critiche dell'Eurogruppo alla manovra del governo, era stato debole (-0,13%). A Milano le banche hanno pagato il giudizio critico di Goldman Sachs, che prevede utili in contrazione, e non sono così riuscite a passare all'incasso, dopo l'esito degli stress test dell'Eba.