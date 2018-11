Apertura settimanale in lieve calo per lo spread Btp/Bund (COSA E') che segna 289 punti contro i 290 della chiusura di venerdì 2 novembre. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 3,31%.

L’andamento di venerdì 2 novembre

In chiusura di settimana, venerdì 2 novembre, lo spread era sceso ampiamente sotto i 300 punti. Il tasso di rendimento sul decennale del Tesoro era al 3,335%. Piazza Affari aveva segnato un forte rialzo, in scia ai listini asiatici e alle speranze di un accordo che ponesse fine alla guerra commerciale tra Usa e Cina. La seduta positiva per la Borsa di Milano aveva permesso all'indice Ftse Mib di chiudere in rialzo dell'1,07% a 19.390 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).