Apertura in calo per lo spread Btp/Bund (COS’È), che segna 302 punti base contro i 304 della chiusura di ieri, mercoledì 31 ottobre. Il rendimento del decennale del Tesoro (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 3,41%. Piazza Affari ha aperto la seduta in negativo. L'indice Ftse Mib ha segnato un calo dello 0,19% a 19.014 punti.

L’andamento di mercoledì 31 ottobre

Ieri, mercoledì 31 ottobre, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in calo a 304 punti base dai 310 punti della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano era al 3,42%. La Borsa di Milano ha chiuso in positivo, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,27% sopra la soglia dei 19mila punti (19.050). Clima positivo anche in Europa, con tutte le altre piazze che hanno guadagnato in maniera più decisa: Parigi +2,31%, Francoforte +1,41% e Londra +1,31% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).