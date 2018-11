Ilva, ArcelorMittal annuncia: concluso acquisto, al via nuovo polo

La transazione di Am Investco Italy Srl per l'acquisizione dell'Ilva si è conclusa. Ad annunciarlo è ArcelorMittal. Una nota della società spiega che, a seguito della chiusura della transazione, ArcelorMittal ha assunto il pieno controllo direzionale di Ilva, che formerà ora il nuovo polo industriale ArcelorMittal Italia. La nota ricorda che ArcelorMittal è il partner principale di Am Investco, con una quota nel consorzio pari al 94,4%, mentre Banca Intesa Sanpaolo ne detiene il 5,6%. Il contratto di affitto e obbligo di acquisto da parte di Am Investco decorre da oggi, 1 novembre 2018.

Ceo di ArcelorMittal: creeremo valore per gruppo e Italia

“Ilva è un asset di qualità che offre un'opportunità unica di espandere e rafforzare la nostra presenza in Europa, acquisendo il sito di produzione di acciaio più grande d'Europa”, ha detto Lakshmi Mittal, presidente e ceo di ArcelorMittal. E ha aggiunto: “Vantiamo una lunga storia di rilancio di asset poco efficienti. Sono fiducioso nel fatto che riusciremo a ripristinare le prestazioni operative, finanziarie e ambientali di Ilva e che, nel farlo, creeremo valore per la nostra società, gli stakeholder di Ilva e l'economia italiana”.

Aditya Mittal: 1,15 miliardi di investimenti ambientali

Aditya Mittal, presidente e Cfo del Gruppo e Ceo di ArcelorMittal Europe, ha invece ribadito che “il caposaldo dei nostri impegni di investimento è rappresentato dal programma di investimenti ambientali, che ammontano a 1,15 miliardi di euro”. “I lavori sono già iniziati e, nel tempo, sono sicuro che riusciremo a realizzare la nostra visione di trasformare Ilva non solo in uno dei produttori di acciaio leader in Europa ma anche in uno dei più responsabili”, ha assicurato. E ha concluso: “Data la storia di Ilva, sarà anche fondamentale ricostruire la fiducia con gli stakeholder locali, attraverso un dialogo aperto e trasparente, dimostrando loro la differenza positiva che apporteranno i nostri significativi impegni ambientali”.